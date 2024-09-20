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Россиян научили готовить полезный для здоровья бургер

Россиян научили готовить полезный для здоровья бургер

Бургер, традиционно считающийся вредным фастфудом, можно сделать полезнее, если подойти к его приготовлению с умом, уверяет диетолог, гастроэнтеролог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.

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