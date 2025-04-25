Развеян миф о вреде красного мяса

Кардиолог Амара Аладель развеяла распространенное мнение о том, что красное мясо вредит сердцу. В интервью изданию La Razon специалист заявила, что современные клинические исследования не подтверждают связь между его употреблением и развитием сердечно-сосудистых заболеваний.