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Байден заявил, что ждет дополнительной информации о стрельбе на митинге Трампа

Байден заявил, что ждет дополнительной информации о стрельбе на митинге Трампа

Global Look Press/Keystone Press Agency/Chris Kleponis/POOL Президент США Джо Байден заявил, что ждет дополнительной информации о произошедшей 13 июля стрельбе на митинге бывшего американского лидера Дональда Трампа в Пенсильвании.

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