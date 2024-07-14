Байден заявил, что ждет дополнительной информации о стрельбе на митинге Трампа

Global Look Press/Keystone Press Agency/Chris Kleponis/POOL Президент США Джо Байден заявил, что ждет дополнительной информации о произошедшей 13 июля стрельбе на митинге бывшего американского лидера Дональда Трампа в Пенсильвании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии