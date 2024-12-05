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Стало известно, какую пенсию получают российские артисты: Это несправедливо

Стало известно, какую пенсию получают российские артисты: Это несправедливо

Светлана Бессараб, представитель Комитета Государственной Думы по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов, сообщила, что минимальный размер пенсии в России в 2025 году будет составлять 15 250 рублей.

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