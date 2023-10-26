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Госдума планирует стимулировать рождаемость исключительно молодых матерей

Госдума планирует стимулировать рождаемость исключительно молодых матерей

Депутаты планируют ограничить выдачу маткапитала на первенца возрастом матери.Депутаты Госдумы направили в правительство России предложение, в котором выступили за введение возрастных ограничений при выдаче материнского капитала.

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Комментарии
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ТБ
Татьяна Бут
Чтобы стимулировать рождаемость детей у молодых матерей, запретите им пользоваться интернетом. Тогда можпт что-то получится. Они из-за интернета даже учиться как следует не могут, не то что детей рожать.
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4 д.

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