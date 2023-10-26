Госдума планирует стимулировать рождаемость исключительно молодых матерей

Депутаты планируют ограничить выдачу маткапитала на первенца возрастом матери.Депутаты Госдумы направили в правительство России предложение, в котором выступили за введение возрастных ограничений при выдаче материнского капитала.
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