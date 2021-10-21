Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Rusik Rusik
    И нехрен шастать в эту Европу и сыворотку им не давать, пусть от своей дохнутСнова потеряли до...
  • Виктор Шиховцев
    У Двинского постоянные победы по всем фронтам. Прорывы и рывки. Вот только пенсионерам на помойках это не заметно.Белоусов вместо Ч...
  • Виктор Шиховцев
    За батьку рад! А вот то, что нахожусь в оппозиции, узнал только что. Я ведь, тоже эти выборы не признал, ибо знаю тол...За что Батька выг...

Как Грета Тунберг заработала $6 миллиардов

Как Грета Тунберг заработала $6 миллиардов

Немецкое издание Die Zeit сообщило, что «Фонд Греты Тунберг и Беаты Эрнман» (Беата — сестра Греты) подал заявку номер 018171380 на охрану товарных знаков Skolstrejk и Fridays For Future в Бюро интеллектуальной собственности Европейского союза.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх