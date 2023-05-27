300 тысяч за шоу: балерина Волочкова раскрыла, откуда берет деньги на благотворительные спектакли с русской Барби Тузовой

Каждое благотворительное шоу балерины Анастасии Волочковой и певицы Татьяны Тузовой, более известной, как русская Барби, «Балерина и Кукла в зазеркалье цирка» требует затрат порядка 300 тысяч рублей.
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