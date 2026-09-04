Уральский губернатор сообщил о существовании системы квот на бензин для регионов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о существовании системы квот на поставки моторного топлива для регионов и сообщил об увеличении этих лимитов для Южного Урала после переговоров с правительством РФ.
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