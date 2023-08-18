Директор АНО «Цифровые платформы» Щельцин: переход на биометрию зависит от желания людей

Сбербанк запустил функцию оплаты покупок по биометрии на всех кассах торговой сети «Азбука вкуса». Улыбкой в будущем можно будет и подтвердить участие в программе лояльности «Вкусомания» — ее карты тоже планируют интегрировать в новую систему.