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Директор АНО «Цифровые платформы» Щельцин: переход на биометрию зависит от желания людей

Директор АНО «Цифровые платформы» Щельцин: переход на биометрию зависит от желания людей

Сбербанк запустил функцию оплаты покупок по биометрии на всех кассах торговой сети «Азбука вкуса». Улыбкой в будущем можно будет и подтвердить участие в программе лояльности «Вкусомания» — ее карты тоже планируют интегрировать в новую систему.

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