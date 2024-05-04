Экс-игрок Мостовой выступил против женского судейства в матчах мужских команд

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой встал на защиту главного тренера красноярского "Енисея" Андрея Тихонова, который был дисквалифицирован из-за резкой критики в адрес арбитра Веры Опейкиной, работавшей на матче его команды.
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