Русская весна
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Русская весна

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«Почему погибают чистые украинцы?» — львовянка задаётся неприятными вопросами на кладбище (ВИДЕО)

«Почему погибают чистые украинцы?» — львовянка задаётся неприятными вопросами на кладбище (ВИДЕО)

Очередное ТикТок-выступление из Украины уже обретает вирусную популярность в русскоязычном сегменте Сети.

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Комментарии
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Narvalroz Евгений
Вот же мразь западенская!
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14 час.
Бендер Задунайский
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13 час.

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