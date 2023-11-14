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МИД КНДР: США растаптывают мир в Европе поставками Украине запрещённого оружия

МИД КНДР: США растаптывают мир в Европе поставками Украине запрещённого оружия

Глава департамента северокорейского МИД по делам международных организаций Чо Чхоль Су в интервью Центральному телеграфному агентству КНДР (ЦТАК) заявил, что американские власти попирают мир в европейском регионе своими поставками украинским властям запрещённых вооружений.

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