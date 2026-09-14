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Завод Cersanit под Житомиром закрылся минимум на полгода после атаки ВС РФ

Завод Cersanit под Житомиром закрылся минимум на полгода после атаки ВС РФ

Завод польской фирмы Cersanit Invest, расположенный в городе Звягель Житомирской области, полностью остановил выпуск продукции после того, как в ночь с 11 на 12 сентября по нему ударили реактивные дроны.

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