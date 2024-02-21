Резолюции по экономии денег на 2023 год: простые советы для построения вашего богатства

В самом начале года многие из нас поставили перед собой новые цели, в том числе финансовые. Построение благосостояния — это не только зарабатывание большего количества денег, но и принятие разумных решений в отношении тех финансов, которые у вас уже есть.
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