Оберег для супругов

Защитный оберег для обоих супругов У каждой семьи рано или поздно появляются свои завистники, недоброжелатели, словом, те, кто стремится разрушить ее, пытаясь увести мужа или жену.
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