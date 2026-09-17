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Велемудр. Мир тесен.

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Оберег для супругов

Оберег для супругов

Защитный оберег для обоих супругов У каждой семьи рано или поздно появляются свои завистники, недоброжелатели, словом, те, кто стремится разрушить ее, пытаясь увести мужа или жену.

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