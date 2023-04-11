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СМИ: США хотели шантажировать Россию подрывом “Северных потоков”, чтобы предотвратить СВО

СМИ: США хотели шантажировать Россию подрывом “Северных потоков”, чтобы предотвратить СВО

Лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш в беседе со СМИ пояснил, что на его взгляд, Вашингтон намеревался использовать подрыв трубопроводов “Северный поток” в качестве средства шантажа в адрес России и таким способом предотвратить начало СВО.

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