СМИ: США хотели шантажировать Россию подрывом “Северных потоков”, чтобы предотвратить СВО

Лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш в беседе со СМИ пояснил, что на его взгляд, Вашингтон намеревался использовать подрыв трубопроводов “Северный поток” в качестве средства шантажа в адрес России и таким способом предотвратить начало СВО.