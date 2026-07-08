От «серых коробок» к промышленным экосистемам: как развиваются индустриальные парки в РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля, ФедералПресс. На Открытой студии «ФедералПресс» в рамках форума «Иннопром» в Екатеринбурге исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков России Денис Журавский рассказал о трансформации рынка промышленной недвижимости.
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