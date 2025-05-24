Мозамбик расследует атаку на российское судно «Атлантида»

Расследование нападения на российское океанографическое судно «Атлантида», произошедшее у побережья страны, начали власти Мозамбика, об этом 24 мая пишет портал Club of Mozambique со ссылкой на представителя кабинета министров республики Иносенсио Имписсы.
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