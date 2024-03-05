«Ленфильм» к 110-летию студии покажет фильм «Дворец и крепость»

Старейшая государственная киностудия России «Ленфильм» отметит 110-летие показом первого фильма, снятого на Каменноостровском проспекте — немой картины «Дворец и крепость» режиссера Александра Ивановского.
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