Новый геймплейный трейлер подтвердил дату выхода Kingmakers — средневековой песочницы с битвами на тысячи солдат и тотальными разрушениямиИздательство tinyBuild и разработчики из американской студии Redemption Road Games на шоу tinyBuild Connect 2025 объявили дату выхода в раннем доступе своей средневековой песочницы Kingmakers.