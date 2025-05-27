Новый геймплейный трейлер подтвердил дату выхода Kingmakers — средневековой песочницы с битвами на тысячи солдат и тотальными разрушениямиИздательство tinyBuild и разработчики из американской студии Redemption Road Games на шоу tinyBuild Connect 2025 объявили дату выхода в раннем доступе своей средневековой песочницы Kingmakers.
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