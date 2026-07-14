РАЙОННЫЙ МАСШТАБ
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РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

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Собянин объявил о расширении сети бесплатных тренировок еще на 36 площадок

Занятия проекта «Мой спортивный район» стали доступны еще на 36 площадках этим летом. Сергей Собянин рассказал, что тренировки по игровым видам спорта и фитнесу появились в Конькове, районе Аэропорт и Даниловском районе.

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