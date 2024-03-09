Irish Times: Ирландцы не приняли поправки в конституцию о семье и роли женщин

Ирландский премьер Лео Варадкар выступил с заявлением, что состоявшийся 8 марта общенациональный референдум по теме расширения в конституции государства понятий семьи и роли в ней женщины не обвенчался успехом.
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