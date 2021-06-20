TVcenter.ru

215 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Новопашина
    Мне очень нравится! Настоящая актриса. И не виновата она, что любовь зла. Скорее, её проступок доказывает, что она ис...Тайком сбежала от...
  • Yvan
    Да что сценарий? Кто-то может назвать хотя бы с десяток талантливых фильмов за последние четверть века? Включая не то...Жадные российские...
  • Владимир Соловьев
    Кто то может назвать талантливые сценарии к современным фильмам?Жадные российские...

Танцы до упаду, роскошный торт и жираф: Яна Рудковская и Евгений Плющенко окрестили 8-месячного Арсения

Танцы до упаду, роскошный торт и жираф: Яна Рудковская и Евгений Плющенко окрестили 8-месячного Арсения

Танцы до упаду, роскошный торт и жираф: Яна Рудковская и Евгений Плющенко окрестили 8-месячного Арсения Лидия Губина19 июня в звёздной семье продюссера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко случилось знаменательное событие – они окрестили своего маленького сына 8-месячного Арсения.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх