Танцы до упаду, роскошный торт и жираф: Яна Рудковская и Евгений Плющенко окрестили 8-месячного Арсения Лидия Губина19 июня в звёздной семье продюссера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко случилось знаменательное событие – они окрестили своего маленького сына 8-месячного Арсения.