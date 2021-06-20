Танцы до упаду, роскошный торт и жираф: Яна Рудковская и Евгений Плющенко окрестили 8-месячного Арсения Лидия Губина19 июня в звёздной семье продюссера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко случилось знаменательное событие – они окрестили своего маленького сына 8-месячного Арсения.
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