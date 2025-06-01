Почему глаза младенцев меняют цвет с возрастом? Как гены и один неожиданный фактор решают всё

Кто из родителей не всматривался с умилением в глазки своего новорожденного крохи, гадая, какого же цвета они останутся? Вот они, эти чарующие небесно-голубые искорки, выглядывающие из-под сонных ресничек.
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