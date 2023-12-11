Украинский раскол

На исходе 2023 года всё отчетливее выявляется противостояние на украинском политическом поле двух фигур, стратегически важных для будущего всего проекта «Украина»: президента Владимира Зеленского и главнокомандующего Валерия Залужного.
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