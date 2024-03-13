В России хотят разрешить ремонт импортной техники без оригинальных запчастей

Бизнес просит смягчить требования к ремонту иностранного оборудования и внести в законодательство право компаний устранять дефекты неоригинальными запчастями — письмо с такой инициативой 5 марта направил директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов члену комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, депутату Рифату Шайхутдинову.