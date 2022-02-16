В России COVID-19 будет спокоен до мая

В России COVID-19 будет спокоен до маяОснователь и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований "ДНКОМ" Андрей Исаев рассказал ТАСС, что в России коронавирус, вероятней всего, будет спокоен до майских праздников.
В России COVID-19 будет спокоен до маяОснователь и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований "ДНКОМ" Андрей Исаев рассказал ТАСС, что в России коронавирус, вероятней всего, будет спокоен до майских праздников.
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