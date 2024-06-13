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«МЮ» рассматривал Марку Силву из «Фулхэма» до решения оставить тен Хага

Марку Силва мог возглавить «Манчестер Юнайтед» в случае отставки Эрика тен Хага. Манкунианцы рассматривали кандидатуру главного тренера «Фулхэма» до того, как определились с будущим тен Хага.

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