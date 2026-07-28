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Аргументы и Факты

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На Кубани начали проверку после ДТП с питбайком, который сбил девочку

На Кубани начали проверку после ДТП с питбайком, который сбил девочку

Водитель питбайка в городе Тихорецке Краснодарского края сбил семилетнюю девочку, которая ехала на велосипеде по пешеходной площади, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

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