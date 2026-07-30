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Ловушка сверхвысоких баллов: почему приёмная кампания 2026 года обернулась драмой для тысяч семей

Ловушка сверхвысоких баллов: почему приёмная кампания 2026 года обернулась драмой для тысяч семей

Даже 290 баллов за ЕГЭ в 2026 году больше не гарантируют место в вузе. Приёмная кампания превратилась в изнурительный квест для тысяч семей.

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