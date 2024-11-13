Forbes: Харрис поддержало больше миллиардеров, чем Трампа

Президентские выборы в США 2024 года называют самыми дорогими в истории. Кто из американских миллиардеров и кому пожертвовал свои миллионы во время предвыборной гонки — в материале RTVI<strong>Президентские выборы в США 2024 года <a href="https://rtvi.
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