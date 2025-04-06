ТЦК зверствуют, а украинцы молчат – сколько это может продолжаться? До последнего украинца, считает советник главы Крыма, общественный деятель, лидер общественного движения "Крымский СМЕРШ" Александр Талипов.
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