Новая старая война в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале масштабной военной операции с целью «искоренения терроризма» в городе Джанине, расположенном в палестинской автономии на Западном берегу реки Иордан.
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