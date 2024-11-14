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  • валерий лисицын
    Какая мудрая мысль, с чего бы вдруг.Песков: россияне ...
  • Misha Glusch
    вот и не надо было сохранять эту вонючую германию, надо было раздробить ее на сотню всяких там вюртенбергов и брауншв...Захарова: ФРГ отп...
  • Александр Глущенко
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Захарова — об обвинениях против Ле Пен: демократия во Франции разбушевалась

Захарова — об обвинениях против Ле Пен: демократия во Франции разбушевалась

Демократия во Франции разбушевалась — так прокомментировала в Telegram обвинения прокуратуры Парижа против лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова .

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