Захарова — об обвинениях против Ле Пен: демократия во Франции разбушевалась

Демократия во Франции разбушевалась — так прокомментировала в Telegram обвинения прокуратуры Парижа против лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова .
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