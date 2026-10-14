В 2025 году российские суды наказали за первый выезд на встречную полосу 115,8 тыс. водителей — на 9% меньше, чем в 2024-м.
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