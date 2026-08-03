Надежда, терпение и верность слову: как православные вспоминают мать Пресвятой Богородицы Анну

7 августа православные вспоминают праведную Анну — мать Пресвятой Богородицы. В народном календаре у этой даты появились названия Анна Холодная, Анна Летняя и Анна Зимоуказательница: по погоде крестьяне пытались предугадать приближение осени и характер будущей зимы.