«Вашингтон» без Овечкина проиграл с рекордным счетом в сезоне

«Вашингтон» без Овечкина потерпел крупнейшее поражение в текущем сезоне НХЛ Клуб «Вашингтон Кэпиталс» потерпел крупнейшее поражение в текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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