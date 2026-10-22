МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Пока нет конкретных планов провести встречу президента РФ Владимира Путина с участниками переговорной российской группы в возобновляемых трехсторонних переговорах по Украине.
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