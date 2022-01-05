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  • Мария
    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

​Журналисты узнали детали дела против директора мусорного регоператора

По версии следствия, Иван Новиков планировал купить базу данных расчетного центра Директор регионального оператора по обращению с отходами Иван Новиков планировал с помощью взятки заполучить базу данных Единого информационно-расчетного центра.

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