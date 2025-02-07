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Сколько стоил бюджету еще один "Ельцин Центр" в Москве? Его открыла гражданка Австрии

Сколько стоил бюджету еще один "Ельцин Центр" в Москве? Его открыла гражданка Австрии

В тот момент, когда 90 процентов россиян требуют закрытия "Ельцин Центра" в Екатеринбурге, в стране, как вызов всем нам - открывается второй.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Все-таки Собянин большая скотина.
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22 час.
Сергей
Это Собянин в честь достижений уральского синяка придумал?!
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21 час.
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