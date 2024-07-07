Сборная Нидерландов впервые с 2004 года вышла в полуфинал Чемпионата Европы

Ключевой гол на 76-й минуте забил в свои ворота Мерт Мюлдюр.фото: uefa.com--> Сборная Нидерландов впервые с 2004 года сумела выйти в полуфинал Чемпионата Европы, знаменательным ударом оказался автогол Турции в свои же ворота.