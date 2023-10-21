Политолог Дудчак о 12-м пакете санкций ЕС: это попытка изобразить деятельность

Политолог Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в Литве в рамках 12-го пакета антироссийских санкций ЕС предложили ввести запрет на экспорт в Россию кнопок, игл для шитья и спиц для вязания.
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