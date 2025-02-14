В Казани дом конца XIX века на ул. Муштари признан аварийным

Власти Казани признали многоквартирный дом на улице Муштари аварийным и подлежащим реставрации. Соответствующее постановление исполкома города опубликовано в сетевом издании муниципальных правовых актов Казани.
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