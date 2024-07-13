Следователи пришли на завод, где проходил техобслуживание упавший в Подмосковье «Суперджет»

Обнаружены черные ящики, их направили на расшифровку в Межгосударственный авиационный комитетСледственные действия проводятся на территории завода, где проходил техническое обслуживание упавший в Подмосковье самолет Sukhoi Superjet 100, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
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