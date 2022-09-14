Юнармейцы Кузбасса станут участниками Всероссийского слета поисковиков

Юнармейцы Кузбасса станут участниками Всероссийского слета поисковиков

Сборная команда юнармейцев поисковых отрядов Кемеровской области представит регион на Всероссийском слете школьных поисковых отрядов, который пройдет на территории детского центра «Орленок» в октябре текущего года.

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