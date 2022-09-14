Юнармейцы Кузбасса станут участниками Всероссийского слета поисковиков

Сборная команда юнармейцев поисковых отрядов Кемеровской области представит регион на Всероссийском слете школьных поисковых отрядов, который пройдет на территории детского центра «Орленок» в октябре текущего года.
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