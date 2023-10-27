NYT: премьер Израиля Нетаньяху отказался подписать приказ о вторжении в Газу

Нетаньяху разозлил старших офицеров своим нежеланием дать официальный старт военной операции в ГазеИзраильский премьер Биньямин Нетаньяху не хочет подписывать приказ о начале военного вторжения в сектор Газа пока не получит согласие всех представителей правительства, действующего в чрезвычайных ситуациях, в полном составе.