Какие 6 признаков, согласно словам экстрасенса Харриса, могут указывать на то, что вы ведьма

Загадочные женщины с таинственными способностями всегда привлекали внимание общества. Экстрасенс Андрей Харрис выделил несколько ключевых признаков, которые могут свидетельствовать о том, что вы обладаете сверхъестественными способностями, характерными для ведьм.
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