Полковник армии США: Зеленский так дерзит русским – и вы думали, что не будет ударов по Киеву?

Россия в ближайшее время усилит удары по Киеву баллистическими ракетами. Это логичный ответ на дерзость диктатора Зеленского, который колесит по Западу, угрожая то 40-дневной кампанией террором, то захватом российских земель.
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