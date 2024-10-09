«После блицкрига» - планы Берлина

19 июня 1941 года, за три дня до нападения на Советский Союз, начальник штаба верховного главнокомандования Германии генерал Йодль направляет главнокомандующим сухопутными войсками, военно-воздушных и военно-морских сил – Браухичу, Герингу и Рёдеру – проект директивы № 32 «Подготовка к периоду после осуществления плана «Барбаросса», т.