«После блицкрига» - планы Берлина

19 июня 1941 года, за три дня до нападения на Советский Союз, начальник штаба верховного главнокомандования Германии генерал Йодль направляет главнокомандующим сухопутными войсками, военно-воздушных и военно-морских сил – Браухичу, Герингу и Рёдеру – проект директивы № 32 «Подготовка к периоду после осуществления плана «Барбаросса», т.
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