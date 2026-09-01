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Газета.ру

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Китайская компания Hongqi создала кроссовер, который заряжается от солнца

Китайская компания Hongqi создала кроссовер, который заряжается от солнца

Китайская компания Hongqi представила прототип кроссовера EHS7 (на местном рынке известен как Tiangong 08), оснащенный солнечной панелью на крыше.

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